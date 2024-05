Cenário MT |Do R7

Cuiabá empata com Garcilaso e avança para o playoff da Sul-Americana

Lance de Cuiabá x Deportivo Garcilaso. Foto: Divulgação Conmebol

O Cuiabá ficou no empate por 1 a 1 com o Deportivo Garcilaso, na noite desta quarta-feira (15), na Arena Pantanal. A partida valeu pela quinta rodada do grupo G da Copa Sul-Americana.

