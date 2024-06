Cuiabá enfrenta desafios com baixa umidade do ar Cuiabá, capital de Mato Grosso, apresentou o menor índice de umidade relativa do ar no país nesta quinta-feira (6), com um nível...

Cenário MT|Do R7 07/06/2024 - 12h04 (Atualizado em 07/06/2024 - 12h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share