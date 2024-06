Cuiabá surpreende e vence o São Paulo em jogo emocionante O Cuiabá conquistou a terceira vitória consecutiva ao fazer 1 a 0 no São Paulo na noite desta quarta-feira (19), no estádio do Morumbis...

Lance de São Paulo x Cuiabá. Foto: AssCom Dourado

O Cuiabá conquistou a terceira vitória consecutiva ao fazer 1 a 0 no São Paulo na noite desta quarta-feira (19), no estádio do Morumbis, em São Paulo. A partida valeu pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.

