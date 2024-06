Debate sobre a importância do exame do pezinho em recém-nascidos

Cenário MT |Do R7

Assembleia Legislativa de Mato Grosso promove debate sobre importância do exame do pezinho em recém-nascidos

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) participou ativamente do 1º Encontro Mato-Grossense de Triagem Neonatal, realizado nesta quinta-feira (6) na sede das promotorias públicas em Cuiabá. O evento reuniu agentes públicos e autoridades para discutir a relevância do exame do pezinho, essencial para diagnosticar doenças metabólicas em recém-nascidos e possibilitar tratamentos precoces.

