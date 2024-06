Decisão judicial suspende processo de extinção do Parque Estadual Cristalino em Mato Grosso

Cenário MT |Do R7

Justiça suspende processo de extinção do Parque Estadual Cristalino em Mato Grosso

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º Grau de Jurisdição, por meio do relator Alexandre Elias Filho, aceitou o pedido da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE-MT) e suspendeu os trâmites da ação que havia anulado o decreto nº 2.628/2001, responsável pela criação do Parque Estadual Cristalino.

