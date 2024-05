Cenário MT |Do R7

Defensoria Pública toma medidas após prisão de defensora em ação de desocupação no norte de MT Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (28), a defensora pública-geral de Mato Grosso, Luziane de Castro, anunciou...

Alto contraste

A+

A-

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (28), a defensora pública-geral de Mato Grosso, Luziane de Castro, anunciou uma série de medidas em resposta à prisão da defensora pública Gabriela Beck, coordenadora do Núcleo de Guarantã do Norte. Beck foi detida enquanto prestava atendimento em uma área conflituosa durante uma ação de desocupação de uma fazenda no município de Novo Mundo, que ocorreu sem determinação judicial.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Defensoria Pública reage a prisão de Defensora em ação de desocupação no norte de MT

• FS confirma viabilidade geológica do projeto BECCS e poderá produzir o primeiro etanol carbono negativo do mundo

• Onde assistir Cruzeiro x Universidad de Quito ao vivo - Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (30/05/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.