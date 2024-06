Defesa Civil de Mato Grosso: Seja um Voluntário e Faça a Diferença!

Cenário MT |Do R7

Defesa Civil de Mato Grosso abre inscrições para voluntários

Estão abertas as inscrições para voluntários da Defesa Civil de Mato Grosso. Os interessados têm até o dia 14 deste mês para se candidatar por meio de um formulário online. A capacitação ocorrerá no dia 15, das 8h às 18h, com um intervalo de duas horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

