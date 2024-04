Desafio MTB movimentou ciclistas de Lucas do Rio Verde

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Ascom Prefeitura/Watyson Fernando) (Foto: Ascom Prefeitura/Watyson Fernando) (Cenário MT)

Mais 45 quilômetros entraram para a conta dos ciclistas que enfrentaram o percurso da 1ª etapa do ano do Desafio de MTB, em Lucas do Rio Verde. A largada foi às 6h da manhã, na rotatória da Prefeitura.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT

• Jovem amarrado com arame é encontrado morto em construção

• Acidente fatal: motociclista morre após colisão com caminhonete

• Desafio MTB movimentou ciclistas de Lucas do Rio Verde

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.