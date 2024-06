Cenário MT |Do R7

Desaparecimento de jovem de 12 anos no Rio Verde choca população Um jovem de 12 anos foi visto pela última vez na tarde da última sexta-feira (14), após pular da ponte do Morocó no Rio Verde, entre...

Alto contraste

A+

A-

Jovem de 12 anos continua desaparecido no Rio Verde; buscas continuam

Um jovem de 12 anos foi visto pela última vez na tarde da última sexta-feira (14), após pular da ponte do Morocó no Rio Verde, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima teria caído da ponte e submergido na água, sem ser mais vista na superfície.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Funcionários são feitos reféns durante assalto a restaurante em Cuiabá

• Jovem de 12 anos continua desaparecido no Rio Verde; buscas continuam neste domingo

• Polícia Civil investiga feminicídio de jovem de 18 anos em Guiratinga



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.