Descubra como a ACILVE está revolucionando a gestão financeira com palestra de Lucas Spínola

ACILVE promove palestra sobre Gestão Financeira com Lucas Spínola

A Associação Comercial e Empresarial de Lucas do Rio Verde (ACILVE) convida seus associados para participar de uma palestra sobre Gestão Financeira, que será ministrada por Lucas Spínola, no dia 23 de maio, às 19h00, no auditório da ACILVE.

