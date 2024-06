Descubra o Arquivo Público de Mato Grosso

Cenário MT |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Guardião da história e memória regional

O Arquivo Público de Mato Grosso (APMT) oferece um espaço dedicado à preservação e divulgação da história e das memórias da região. Localizado na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Cuiabá, o APMT guarda documentos dos períodos da Colônia, Império e República, organizados em 54 mil caixas distribuídas por 12 salas. O acervo inclui mais de 40 mil registros fotográficos e 250 mil itens relacionados a imagens, além de exemplares de jornais de grande circulação como "O Estado de Mato Grosso", "Jornal do Dia", "Folha do Estado", "A Gazeta" e "Diário de Cuiabá".

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Arquivo público de Mato Grosso: Guardião da história e memória regional

• Empregos em Cuiabá crescem 27% no primeiro quadrimestre de 2024, segundo CDL

• LEC volta a vencer o Sport Sinop e assume liderança no Sub 20



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.