Devastação no Pantanal: Incêndios atingem níveis alarmantes A devastação causada pelo fogo no Pantanal atingiu novos patamares alarmantes em 2024. De janeiro até esta terça-feira (11), 372...

Alto contraste

A+

A-

Incêndios no Pantanal atingem níveis alarmantes

A devastação causada pelo fogo no Pantanal atingiu novos patamares alarmantes em 2024. De janeiro até esta terça-feira (11), 372 mil hectares foram atingidos por incêndios, uma área que supera a soma de duas cidades de São Paulo. Este valor é 54% maior do que o registrado no mesmo período de 2020, considerado o pior ano de queimadas no bioma, quando 241,7 mil hectares foram queimados até a data.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Incêndios no Pantanal atingem níveis alarmantes: 372 mil hectares devastados em 2024

• Embalado com vitória, Luverdense volta a encarar o Sport Sinop pelo Sub 20

• Violência contra idosos cresce em Mato Grosso: necessidade urgente de Rede de Proteção



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.