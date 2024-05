Dezenas de devotos participam do Pedal com a Padroeira em Lucas do Rio Verde Dezenas de devotos de Nossa Senhora do Rosário de Fátima acordaram cedo nesta segunda-feira (13) para participar do Pedal com a Padroeira...

Alto contraste

A+

A-

Dezenas de devotos de Nossa Senhora do Rosário de Fátima acordaram cedo nesta segunda-feira (13) para participar do Pedal com a Padroeira. O evento já é tradicional em Lucas do Rio Verde e comemora o dia da padroeira do município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Fieis participam de evento em homenagem a Padroeira de Lucas do Rio Verde

• Tentativa de Homicídio, Tortura e Tráfico de Drogas: Suspeitos Presos em Pontes e Lacerda

• Homicídio em Araguaiana (MT): homem é morto após desentendimento em bar



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.