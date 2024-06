Dia dos Namorados em Lucas do Rio Verde: Comércio local se prepara para grande movimento Com a data do Dia dos Namorados se aproximando, no próximo dia 12 de junho (quarta-feira), o comércio de Lucas do Rio Verde se prepara...

Dia dos Namorados em Lucas do Rio Verde: Expectativa de boas vendas impulsiona comércio local, aponta Acilve

Com a data do Dia dos Namorados se aproximando, no próximo dia 12 de junho (quarta-feira), o comércio de Lucas do Rio Verde se prepara para um período de grande movimento. Tradicionalmente, os dias que antecedem a data são marcados por um aumento significativo nas compras, impulsionadas pelo desejo de presentear a pessoa amada.

