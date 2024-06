Dupla tentativa de homicídio choca moradores do Centro de Cuiabá

Cenário MT |Do R7

Dupla tentativa de homicídio é registrada no Centro de Cuiabá

Na noite desta quarta-feira, 19 de junho de 2024, duas pessoas foram vítimas de tentativa de homicídio no Bairro Centro Norte, em Cuiabá. O crime aconteceu por volta das 23h40, na Praça do Beco do Candieiro.

