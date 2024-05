Emoção e adrenalina: Sport x Atlético-MG ao vivo na Copa do Brasil Agora é dia de emoção e muita adrenalina para os torcedores do Sport e do Atlético-MG, que se preparam para mais um confronto decisivo...

Onde assistir Sport x Atlético-MG ao vivo - Copa do Brasil nesta quarta-feira (22/05/2024). Foto: Divulgação Sport

Agora é dia de emoção e muita adrenalina para os torcedores do Sport e do Atlético-MG, que se preparam para mais um confronto decisivo pela Terceira fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para esta quarta-feira, dia 22/05/2024, às 20h00 de Brasília. As equipes entram em campo com o objetivo de garantir a classificação para a próxima fase da competição, e a expectativa é de um duelo eletrizante do início ao fim. Preparem-se para acompanhar cada lance, cada jogada e cada gol dessa partida imperdível!

