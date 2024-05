Cenário MT |Do R7

Emoção e Competição: Conheça os primeiros campeões da Copa Binotti/Sicredi de Futsal em Lucas do Rio Verde A Copa Binotti/Sicredi de Futsal, que teve início em março, está chegando à fase final após quase dois meses de intensas competições...

A Copa Binotti/Sicredi de Futsal, que teve início em março, está chegando à fase final após quase dois meses de intensas competições. Esta é a 12ª edição do evento esportivo em Lucas do Rio Verde, que reuniu mais de 1.500 atletas distribuídos em 126 equipes, com jogadores variando de 4 a mais de 60 anos de idade.

