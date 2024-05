Emoção e disputa: Bragantino x Sousa ao vivo na Copa do Brasil É com muita emoção que trazemos para vocês mais um jogo decisivo da Copa do Brasil, pela Terceira fase! Nesta terça-feira, 21 de...

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Bragantino x Sousa ao vivo - Copa do Brasil nesta terça-feira (21/05/2024). Foto: Ari Ferrreira/Red Bul Bragantino

É com muita emoção que trazemos para vocês mais um jogo decisivo da Copa do Brasil, pela Terceira fase! Nesta terça-feira, 21 de maio de 2024, o Bragantino enfrenta o Sousa em busca de uma vaga na próxima fase da competição. A partida promete ser eletrizante, com as duas equipes buscando a vitória a todo custo. O jogo está marcado para às 19h30, horário de Brasília, e a expectativa é de um duelo repleto de lances emocionantes e muita disputa. Fiquem ligados para não perder nenhum lance dessa partida imperdível!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Bragantino x Sousa ao vivo - Copa do Brasil nesta terça-feira (21/05/2024)

• SES realiza Semana Mato-Grossense de Doação, Proteção e Sensibilização da Amamentação

• Motociclista morre em colisão frontal com carreta na BR-163 em Sinop



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.