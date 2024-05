Emoção e solidariedade: voluntária registra chegada de remessa de doações para famílias gaúchas Um vídeo compartilhado pelo CTG Sentinela da Tradição, de Lucas do Rio Verde, mostra que a primeira carreta carregada com donativos...

Um vídeo compartilhado pelo CTG Sentinela da Tradição, de Lucas do Rio Verde, mostra que a primeira carreta carregada com donativos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul emocionou voluntários de Frederico Westphalen. O veículo partiu de Mato Grosso na segunda-feira (06) e ontem chegou à cidade gaúcha.

