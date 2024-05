Empate entre Mixto e União Rondonópolis na Série D O Mixto ficou no empate por 1 a 1 com o União Rondonópolis na tarde deste domingo (12), no estádio Dutrinha, em Cuiabá. A partida...

Lance de Mixto x União Rondonópolis. Foto: Reprodução Mixto TV

O Mixto ficou no empate por 1 a 1 com o União Rondonópolis na tarde deste domingo (12), no estádio Dutrinha, em Cuiabá. A partida valeu pela terceira rodada do grupo A5 do Campeonato Brasileiro da Série D.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

