Empate sem gols entre Luverdense e Juara no Sub-20 A estreia de Luverdense x Juara no Campeonato Mato-grossense Sub-20 acabou empatada sem gols. O confronto ocorrido na noite desta...

A estreia de Luverdense x Juara no Campeonato Mato-grossense Sub-20 acabou empatada sem gols. O confronto ocorrido na noite desta quarta-feira (29) no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, teve dois tempos distintos.

