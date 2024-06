Empregos em Cuiabá: Crescimento de 27% no mercado de trabalho

Cenário MT |Do R7

Empregos em Cuiabá crescem 27% no primeiro quadrimestre de 2024, segundo CDL

Um estudo recente realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá) com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelou um aumento significativo de 27% na criação de empregos em Cuiabá nos primeiros quatro meses de 2024, comparado ao mesmo período do ano passado.

