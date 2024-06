Entidades luverdenses recebem recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa As entidades que reúnem idosos em Lucas do Rio Verde receberam na manhã desta sexta-feira (21) recursos oriundos do Fundo Municipal...

As entidades que reúnem idosos em Lucas do Rio Verde receberam na manhã desta sexta-feira (21) recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. As entregas ocorreram no auditório dos Pioneiros, na Prefeitura Municipal, e reuniu representantes da comunidade. A solenidade foi coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

