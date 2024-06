Entidades se unem para combater incêndios no Pantanal Mais de 30 organizações enviaram uma carta ao Ibama e aos governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Elas propõem buscar auxílio...

Entidades pedem ajuda internacional para combater incêndios no Pantanal de Mato Grosso

Mais de 30 organizações enviaram uma carta ao Ibama e aos governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Elas propõem buscar auxílio internacional através do Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da União Europeia (CCRE) para enfrentar a seca e os incêndios florestais no Pantanal. A carta enfatiza a recorrência dos incêndios, como os que devastaram quase um terço da área em 2020, e alerta para a intensificação do problema em 2024, com novos focos de calor registrados.

