Entrega de campo de futebol no bairro Rio Verde movimenta comunidade em Lucas do Rio Verde A noite de sábado (8) ficou mais animada e iluminada com a entrega de mais um espaço revitalizado para a comunidade luverdense. O...

Cenário MT|Do R7 10/06/2024 - 09h04 (Atualizado em 10/06/2024 - 09h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share