Escândalo: Cestas básicas sem nota fiscal e com destino à facção criminosa apreendidas em Nova Mutum

Na tarde de ontem (18), uma ação conjunta entre policiais do 26º Batalhão da Polícia Militar e a Delegacia Municipal de Nova Mutum...

Cestas básicas sem nota fiscal e com destino à facção criminosa apreendidas em Nova Mutum

Na tarde de ontem (18), uma ação conjunta entre policiais do 26º Batalhão da Polícia Militar e a Delegacia Municipal de Nova Mutum resultou na apreensão de um caminhão carregado com 415 cestas básicas e 402 kits de limpeza, totalizando 817 volumes, sem nota fiscal e com destino a uma facção criminosa que atua na região.

