Escândalo: Mercados, distribuidoras e padarias de Mato Grosso lideram nos casos de 'gatos' em energia Equipes da Energisa, junto com as polícias civil e militar, intensificam a busca por furtos de energia em Mato Grosso. As investigações...

Equipes da Energisa, junto com as polícias civil e militar, intensificam a busca por furtos de energia em Mato Grosso. As investigações se concentram em analisar dados de consumo, equipamentos e movimentações financeiras, revelando ações ilegais em distribuidoras de bebidas e mercados de diversos tamanhos, tanto no interior quanto na capital.

