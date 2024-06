Escândalo: Policial rodoviário investigado por furto e propina em Mato Grosso

Cenário MT |Do R7

Polícia Federal investiga policial rodoviário por furto e recebimento de propina em Mato Grosso

A Polícia Federal, com o suporte da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso, desencadeou nesta quarta-feira (12) a Operação Reboque. A ação tem como objetivo desmantelar um esquema de furto de cargas e peças de veículos acidentados nas rodovias do estado. Entre os investigados, encontra-se um policial rodoviário federal, suspeito de participação no esquema criminoso.

