Escândalo revelado: Desvio de R$ 3 milhões em Mato Grosso choca autoridades

Operação Pedra no Caminho: Polícia Federal desvenda esquema de desvio de R$ 3 milhões em Mato Grosso.

Em uma ação conjunta realizada nesta quinta-feira (13/6), a Polícia Federal deflagrou a Operação Pedra no Caminho, desarticulando um esquema de desvio de recursos públicos que causou um prejuízo estimado de R$ 3 milhões ao erário do município de Rondolândia, no Mato Grosso.

