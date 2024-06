Estudantes luverdenses se envolvem em atividades educativas durante a Semana do Meio Ambiente Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do...

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde está promovendo uma série de atividades educativas ao longo da semana. Nesta quinta-feira (06), alunos da Escola Municipal Olavo Bilac, que fazem parte do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA) do Selo Unicef, participaram de um minitour que incluiu visitas ao Horto Municipal “Cleusa Inês Ceolin Buzanello” e ao Ecoponto da cidade.

