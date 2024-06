Cenário MT |Do R7

Ex-namorado é suspeito de crime passional que resultou na morte de jovem a facadas Na noite do último sábado (15), uma jovem foi brutalmente assassinada a facadas em sua casa no bairro Santa Cruz, em Guirantinga (...

Servidor da Politec é acusado de furtar cartão de crédito de morto em acidente de trânsito

Na noite do último sábado (15), uma jovem foi brutalmente assassinada a facadas em sua casa no bairro Santa Cruz, em Guirantinga (MT). O principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, que ainda não foi localizado.

