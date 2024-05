Ex-tabeliã condenada por assassinato de ex-funcionária em Mato Grosso Após quase 17 anos do assassinato de uma ex-funcionária do Cartório do 1° Ofício de Pontes e Lacerda, a filha do então proprietário...

Alto contraste

A+

A-

Justiça - Fotos do Canva

Após quase 17 anos do assassinato de uma ex-funcionária do Cartório do 1° Ofício de Pontes e Lacerda, a filha do então proprietário do cartório foi condenada a 20 anos de reclusão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Polícia Civil orienta o que fazer nos casos de Instagram hackeado e de falsos perfis

• Justiça de Mato Grosso condena ex-tabeliã por crime de assassinato de ex-funcionária

• Potencial de MT na geração de energia limpa e gargalos na transmissão são debatidos em painel



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.