Família de professor assassinado por adolescentes em Mato Grosso ainda aguarda sepultamento

Uma semana após o corpo do professor Celso Odinir Gomes ter sido encontrado, a família ainda não conseguiu realizar o sepultamento. A liberação do corpo está pendente devido à conclusão do exame de necropsia. A expectativa é que a cerimônia fúnebre possa acontecer até o final da próxima semana, já que a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) informou que o laudo com a causa da morte deve ser finalizado em 10 a 15 dias após a localização do corpo.

