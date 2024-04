Feira de artesanato especial celebra o Dia do Artesão em Lucas do Rio Verde

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Ascom Prefeitura/Janderson Kavano) (Foto: Ascom Prefeitura/Janderson Kavano) (Cenário MT)

Para comemorar o Dia do Artesão, os profissionais do município realizaram no último sábado (23), uma feira de artesanato especial. O evento foi realizado na sede da Casa do Artesão, localizada na Praça da Liberdade, ao lado do Mercado do Produtor Edvino Geller.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT

• Suspeitos de roubo e homicídio são presos em flagrante em Nobres após perseguição policial

• Campanha de vacinação contra gripe começa nesta quarta-feira (27) em Lucas do Rio Verde

• Dia do Artesão é celebrado com feira de artesanato especial em Lucas do Rio Verde

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.