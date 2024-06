Feira de Empregos da Indústria de Sorriso: Mais de 500 vagas disponíveis!

Alto contraste

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Por: Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Feira de Empregos da Indústria no município de Sorriso acontecerá nesta quarta-feira, dia 12 de junho. O Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso (IEL MT) realizará o evento que vai ofertar mais de 500 vagas de trabalho para a comunidade local. Empresas da região estarão com representantes agilizando o processo de contratação de força de trabalho e ofertando oportunidades com salários de acordo com a profissão.

