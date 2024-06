Feira de Negócios em Lucas do Rio Verde: Oportunidade para Empreendedores Locais

Cenário MT |Do R7

Sebrae promoverá Feira de Negócios em Lucas do Rio Verde

No dia 30 de junho, domingo, a Praça dos Buritis em Lucas do Rio Verde será palco da Feira de Negócios da Chamada de Impacto, das 16h às 20h. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, Sebrae Mato Grosso e Impact Hub Floripa, tem como objetivo impulsionar o comércio local e gerar novas oportunidades para os pequenos empreendedores da região.

