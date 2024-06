Ferrovia de MT impulsiona geração de empregos e economia no estado A construção da ferrovia estadual de Mato Grosso já representa cerca de 62,1% no saldo de geração de empregos no estado no segmento...

Alto contraste

A+

A-

A construção da ferrovia estadual de Mato Grosso já representa cerca de 62,1% no saldo de geração de empregos no estado no segmento de construção de obras de infraestrutura do primeiro trimestre de 2024. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), foram gerados 1.666 empregos em todo estado neste segmento no período. Deste montante, cerca de 1.035 são dedicados às obras da ferrovia da Rumo, maior operadora ferroviária do país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Eurocopa 2024: confira a tabela completa e se programe

• Jovem é encontrado morto com marcas de tiros em Mirassol D’Oeste

• Ferrovia de MT é responsável por 62,1% do saldo de empregos em infraestrutura no estado no 1º tri de 2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.