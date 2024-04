Final do Campeonato Paranaense: Athletico-PR x Maringá

Alto contraste

A+

A-

Brasília (DF) 28/03/2024 - O presidente da França, Emmanuel Macron, é recebido pelo presidnete Luiz Inácio lula da Silva, em cerimônia oficial no Palácio do Planalto. Foto: Fabio Rodrigues- Pozzebom/Agência Brasil Por: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc Brasília (DF) 28/03/2024 - O presidente da França, Emmanuel Macron, é recebido pelo presidnete Luiz Inácio lula da Silva, em cerimônia oficial no Palácio do Planalto. Foto: Fabio Rodrigues- Pozzebom/Agência Brasil Por: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc (Cenário MT)

É com muita emoção que trago para vocês a grande Final do Campeonato Paranaense entre Athletico-PR e Maringá! As equipes estão prontas para entrar em campo neste sábado, dia 06/04/2024, às 17h00 de Brasília, em busca do tão sonhado título estadual. A rivalidade entre os times promete um duelo eletrizante, com muita garra e determinação em busca da vitória. Preparem-se para acompanhar cada lance, cada jogada e torcer pelo seu time do coração. O palco está montado, e a bola vai rolar. Vamos juntos vibrar com mais uma decisão do futebol paranaense!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT

• Tentativa de assalto termina em acidente com vítimas graves em Rondonópolis

• Onde assistir Sport x Náutico ao vivo - Campeonato Pernambucano neste sábado (06/04/2024)

• Onde assistir Criciúma x Brusque ao vivo - Campeonato Catarinense neste sábado (06/04/2024)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.