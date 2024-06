Flamengo arrasa o Vasco no Maracanã O Flamengo goleou o Vasco por 6 a 1 na tarde deste domingo (2), em pleno estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida valeu...

Goleada histórica! Flamengo humilha o Vasco no Maracanã. Foto: @rsantosarantes/Brasileirão

O Flamengo goleou o Vasco por 6 a 1 na tarde deste domingo (2), em pleno estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida valeu pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e marcou a retomada da competição, após parada pelas enchentes no Sul.

