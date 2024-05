Fluminense x Cerro Porteño: Confronto decisivo na Taça Libertadores

Alto contraste

Onde assistir Fluminense x Cerro Porteño ao vivo - Taça Conmebol Libertadores nesta quinta-feira (16/05/2024). Foto: Divulgação Fluminense

É com muita emoção que trazemos para você mais um jogo decisivo pela Taça Conmebol Libertadores, nesta quinta-feira, 16 de maio de 2024, pela Rodada 5. O Fluminense enfrenta o Cerro Porteño em busca da vitória para garantir sua classificação para a próxima fase. A partida promete ser eletrizante, com as duas equipes buscando o gol a todo momento. O jogo está marcado para as 19h00 de Brasília e a torcida tricolor promete lotar o estádio para empurrar o time rumo à vitória. Fique ligado, pois a bola vai rolar e a emoção está garantida!

