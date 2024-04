Grande final do Campeonato Mato-Grossense: União Rondonópolis x Cuiabá ao vivo!

Alto contraste

É com muita emoção que trazemos para vocês a grande final do Campeonato Mato-Grossense entre União Rondonópolis e Cuiabá! As equipes estão prontas para entrar em campo neste sábado, 06/04/2024, às 15h30 de Brasília, em busca do tão desejado título. O clima de rivalidade e expectativa toma conta do estádio, e os torcedores não veem a hora de ver seus times em ação.

