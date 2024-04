Grave acidente choca Cuiabá: motorista é solto após atropelar motociclista e fugir de abordagem policial

Alto contraste

A+

A-

Um indivíduo, envolvido em um grave acidente onde uma motociclista foi atropelada e arrastada por uma distância considerável, foi solto após passar por uma audiência de custódia nesta quarta-feira (3), na capital mato-grossense. As imagens registradas por uma câmera de segurança revelam o momento em que o veículo em alta velocidade colide com a moto, arrastando-a e ocasionando uma colisão com outro automóvel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT

• Homem é preso em Nobres por maus-tratos após amarrar cachorro em engate de carro

Publicidade

• Mulher indígena é encontrada morta em aldeia de Mato Grosso

• Motorista é solto após atropelar motociclista e fugir de abordagem policial em Cuiabá

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.