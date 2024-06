Grave acidente de motocicletas deixa feridos em Lucas do Rio Verde No final da manhã de hoje (14), por volta das 11h02, uma colisão entre duas motocicletas na BR-163, em Lucas do Rio Verde deixou...

Colisão entre duas motocicletas na BR-163 deixa dois feridos em Lucas do Rio Verde

No final da manhã de hoje (14), por volta das 11h02, uma colisão entre duas motocicletas na BR-163, em Lucas do Rio Verde deixou três feridos. A Nova Rota do Oeste foi acionada para o atendimento da ocorrência no km 691 da rodovia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

