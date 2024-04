Grave acidente na BR-070 em Várzea Grande resulta na morte de motociclista

Alto contraste

Motociclista morre e tem corpo desmembrado em acidente com carro na BR-070 em Várzea Grande

Um grave acidente na noite de quinta-feira (27) na BR-070, em Várzea Grande, tirou a vida do motociclista José Carlos da Silva, de 53 anos. O homem teve parte do corpo desmembrado após ser atingido por um Gol. O condutor do carro está em estado grave.

