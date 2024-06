Greve no IFMT: Unidades encerram paralisação em Mato Grosso Os servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) decidiram, em assembleia realizada nesta...

Greve no IFMT: Seis unidades encerram paralisação, Lucas do Rio Verde e outros nove campi permanecem parados

Os servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) decidiram, em assembleia realizada nesta segunda-feira (17), encerrar a greve em seis unidades do estado. No entanto, outros dez campi do instituto continuarão com as atividades paralisadas.

