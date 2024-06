Cenário MT |Do R7

Grupo de escola luverdense se destaca no Festival de Artes Cênicas de Sorriso O grupo de teatro da Escola Estadual Márcio Schabatt Souza, de Lucas do Rio Verde, teve boa performance no 15º Festival de Artes...

Alto contraste

A+

A-

O grupo de teatro da Escola Estadual Márcio Schabatt Souza, de Lucas do Rio Verde, teve boa performance no 15º Festival de Artes Cênicas de Sorriso (FACES 2024). O evento foi realizado entre os dias 9 e 15 de junho em Sorriso foi palco do 15º Festival de Artes Cênicas de Sorriso (FACES 2024).

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Grupo de escola luverdense tem bom desempenho em Festival de Artes Cênicas de Sorriso

• Motorista morre eletrocutado ao subir na gaiola do caminhão para verificar gado

• Criminosos invadem residência, matam idoso e roubam dinheiro e camionete



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.