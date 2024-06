Grupo Santos e Minas Tênis Clube se enfrentam em jogo histórico de futsal

Alto contraste

Grupo Santos recebe Minas Tênis Clube para as quartas de final da Copa do Brasil de Futsal 2024.

A cidade de Lucas do Rio Verde se prepara para receber um grande evento esportivo nesta quinta-feira (13). O Grupo Santos Futsal enfrenta o Minas Tênis Clube pelas quartas de final da Copa do Brasil de Futsal 2024. A partida acontece a partir das 19h30 no ginásio de esportes Didé Martins, no bairro Téssele Júnir.

