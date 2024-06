Cenário MT |Do R7

Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde se prepara para a reta final do curso de formação O curso de formação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Lucas do Rio Verde está na reta final. A previsão é de concluir a preparação...

O curso de formação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Lucas do Rio Verde está na reta final. A previsão é de concluir a preparação dos futuros agentes nos próximos dias. A expectativa fica em relação à convocação dos aprovados no concurso realizado pela Prefeitura Municipal. A previsão é convocar 30 dos 54 participantes do curso de formação.

