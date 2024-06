Homem é condenado a 19 anos por feminicídio no Norte de Mato Grosso Um indivíduo foi condenado pelo Tribunal do Júri a 19 anos e nove meses de reclusão pelo feminicídio de sua ex-companheira, Andressa...

Homem é condenado a 19 anos por assassinar a ex-esposa no Norte de Mato Grosso

Um indivíduo foi condenado pelo Tribunal do Júri a 19 anos e nove meses de reclusão pelo feminicídio de sua ex-companheira, Andressa dos Santos Silva. O julgamento ocorreu nesta segunda-feira (17) em Sorriso, onde os jurados aceitaram a tese do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que apontou as qualificadoras de motivo torpe, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contexto de violência doméstica e familiar.

