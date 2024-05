Homem é resgatado pelo Corpo de Bombeiros após incidente em Várzea Grande

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado na madrugada desta quinta-feira (09.05), por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), para realizar a busca de um homem que havia desaparecido após sair de um frigorífico onde estava a trabalho, na região do Chapéu do Sol em Várzea Grande.

